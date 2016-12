RWI-Benzinpreisspiegel: Sprit ist in Großstädten nicht grundsätzlich teurer / Große Unterschiede an Autobahnen

Essen (idr). Die Benzinpreise in Großstädten unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen in ländlichen Gebieten. Obwohl es in dicht besiedelten Gegenden mehr Tankstellen gibt, kostet der Treibstoff dort weder grundsätzlich mehr noch weniger als anderswo. An Autobahnen hingegen sind die Benzinpreise in den Streckenabschnitten am höchsten, wo sich nur wenige Tankstellen befinden. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Analyse des Forschungsdatenzentrums Ruhr am RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.



Laut Studie können sich die Benzinpreise an Autobahnen je nach Streckenabschnitt um bis zu 25 Cent pro Liter Super 95-Benzin unterscheiden. Dank der hohen Dichte von Autobahntankstellen in der Metropole Ruhr ist das Tanken dort relativ günstig - ähnlich wie rund um Bremen und München, im Großraum Köln und im Rhein-Main-Gebiet.



Weitere Ergebnisse der Studie: Das Nord-Süd-Gefälle der Einkommen und der Lebenshaltungskosten spiegelt sich nur schwach in den Sprit-Preisen wider.



Infos: www.rwi-essen.de



Pressekontakt: RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Dr. Sandra Schaffner, Telefon: 0201/8149-282, Pressestelle, Jörg Schäfer, Telefon: -244, E-Mail: Joerg.Schaefer@rwi-essen.de

Zurück zur Übersicht