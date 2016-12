AGR-Abfallkraftwerk in Herten speist in Fernwärmeschiene Ruhr ein

Herten (idr). Klimafreundliche Fernwärme für umgerechnet 25.000 Haushalte zwischen Essen und Bochum wird ab der Heizperiode 2018/19 aus dem Abfallkraftwerk RZR Herten in die Fernwärmeschiene Ruhr der Steag fließen. Entsprechende Verträge haben heute (19. Dezember) die AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet, Steag Fernwärme, Uniper Wärme und die Hertener Energiehandelsgesellschaft unterzeichnet. In den Sommermonaten liefert das AGR-Abfallkraftwerk in Herten schwerpunktmäßig weiter Strom über seinen exklusiven Energie-Vertragspartner Hertener Stadtwerke. Bei der Fernwärme werden es bis zu 600 Gigawattstunden pro Jahr sein.



Darüber hinaus wurde vereinbart, dass Steag Fernwärme weiterhin die Hertener Stadtwerke mit 17 MWth (Megawatt thermisch) Wärme beliefern. Die Vertragspartner haben sich auf eine Laufzeit von 15 Jahren verständigt.



Neben den Investitionen in das Fernwärmenetz durch die Netzbetreiber wird die AGR, eine hundertprozentige Tochter des Regionalverbandes Ruhr (RVR), bis zu 25 Millionen Euro u.a. in eine dritte Energiezentrale, eine vierte Turbine und die dazugehörige technische Infrastruktur investieren.



Pressekontakt: Pressesprecher AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet, Michael Block, Telefon: 02366/300-820, E-Mail: michael.block@agr.de

Zurück zur Übersicht