Urban Trail-Serie kommt in die Metropole Ruhr

Bochum/Dortmund (idr). Urban Trails heißt eine neues Laufveranstaltungskonzept, das im kommenden Jahr in Bochum, Oberhausen und Dortmund Premiere feiert. Die Entdeckungsläufe führen über eine Strecke von rund zehn Kilometern Länge durch die Städte und nicht nur an Gebäuden und Sehenswürdigkeiten vorbei, sondern mittendurch. In Bochum etwa, wo die Teilnehmer am 18. Juni an den Start gehen, liegen der Starlight Express, der Tierpark, die Brauerei Fiege und das Planetarium auf dem Wege. Dort werden den Läufern dann auch besondere Aktionen geboten. In der Serie folgen Oberhausen am 9. Juli und Dortmund am 17. September.



Der Wettkampfcharakter ist bei den Urban Trails Nebensache, die Zeit wird nicht gemessen. In Belgien, Luxemburg und den Niederlanden sowie in Frankreich und Skandinavien lockt das Konzept bereits seit 2013 erfolgreich Läufer in die Innenstädte.



Infos: www.urbantrailserie.de



Pressekontakt: Golazo Sports GmbH, Christina Kelkel, Telefon: 030/24319931, E-Mail: christina.kelkel@golazo.com

