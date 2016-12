Bottrop startet mit Festival Orgel Plus ins neue Jahr

Bottrop (idr). In Bottrop fängt das Jahr gut an - mit dem Festival Orgel Plus. Vom 1. bis 8. Januar stehen elf Konzerte in verschiedenen Bottroper Kirchen auf dem Programm, bei denen die "Königin der Instrumente" zusammen mit anderen Soloinstrumenten, Orchestern und Chören erklingt. Unter anderem sind Orgeln im Zusammenspiel mit Posaunen, Piano und Panflöte zu hören. Musikalisch reicht die Bandbreite vom Barock bis zur "Harry Potter"-Filmmusik. Beim Kinderkonzert wird das Märchen von "Hänsel und Gretel" nicht nur musikalisch erzählt, sondern von Zauberei begleitet.



Infos: www.orgelplus.de



