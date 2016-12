Internationale Biathleten gehen zum 15. Mal im Schalker Stadion an den Start

Gelsenkirchen (idr). Kleines Jubiläum für den Biathlon World Team Challenge in Gelsenkirchen: Bereits zum 15. Mal verwandelt sich die Veltins-Arena am 28. Dezember in eine Wintersportarena. Nachdem sich im Vorjahr das neu konzipierte Streckenprofil bewährt hat, weist die rund 1,3 Kilometer lange Loipe wieder lange Steigungen und schnelle Abfahrten mit mehreren Überholmöglichkeiten auf. Die Athleten treten in Mixed-Teams an. Für Deutschland starten Simon Schempp gemeinsam mit Franziska Preuß sowie Erik Lesser und Franziska Hildebrand.



Im Vorfeld der großen Biathlon-WTC findet erstmals ein Supersprint-Rennen der Junioren statt. Für zusätzlichen Unterhaltungsspaß sorgen das Winterdorf und eine Schneeballschlacht-WM.



Infos: www.biathlon-aufschalke.de



Pressekontakt: TAS Emotional Marketing GmbH, Martin Spicker, Telefon: 0201/84224-276, E-Mail: martin.spicker@tas-agentur.de

