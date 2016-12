Metropole Ruhr (idr). Die West Side Story ist zurück auf Welttournee und macht am 21. bis 31. Dezember Stopp im Colosseum Theater Essen. Das amerikanische Musical erzählt von der Liebe zweier junger Menschen, deren Glück am Hass verfeindeter Lager im New Yorker Großstadtdschungel zerbricht. Das Stück feiert seine Premiere am 21. Dezember, 19.30 Uhr. An Heiligabend gibt es keine Vorstellung. Das Musical beginnt jeweils um 19.30 Uhr, am 25. und 26. Dezember jeweils um 14 und 19 Uhr.



Liebe, Verwirrungen, großartige Melodien, Pariser Flair und Karneval: Die Operette "Der Graf von Luxemburg" handelt von dem reichen, russischen Fürsten Basil Basilowitsch, der die junge Sängerin Angèle Didier heiraten möchte und dafür den Grafen René gegen viel Geld zu einem Heiratstrick überredet. Nach einer Reihe voller Intrigen finden jedoch alle Figuren ihre Liebe. Das Stück feiert am Donnerstag, 22. Dezember, 19.30 Uhr, seine Premiere im Theater Duisburg.



Weihnachten ist die Zeit des Wiegenlieds? Bei Chris Hopkins ist Weihnachten die Zeit des Swings. Die Swinging Christmas von Chris Hopkins findet am Sonntag, 25. Dezember, 16.30 Uhr, in der Christuskirche Bochum statt.



Witz und Charme versprechen die Heldinnen des Theaterstücks "Höchste Zeit", das vom 25. bis 31. Dezember im Konzerthaus Dortmund gastiert. Die toughe Businessfrau, die Vornehme aus den Elbvororten, die Hausfrau und die Junge hatten am Anfang ihres Kennenlernens so gar nichts miteinander gemein, wurden aber im Laufe der turbulenten Ereignisse zu Freundinnen. Ob Hochzeitsfieber, Herzschmerz oder Hormonkarussell: Pointenstarke Dialoge, temporeiche Songs, vier schlagfertige Darstellerinnen und eine Liveband sorgen für gute Unterhaltung.



Dass es möglich ist, einen acht Tonnen schweren Monstertruck aus dem Nichts erscheinen zu lassen, zeigen die Ehrlich Brothers. Unter dem Motto "Faszination - die neue Magieshow" präsentieren die Zauberbrüder Andreas und Chris Ehrlich am Samstag, 31. Dezember, 18 Uhr, in der König-Pilsener-Arena Oberhausen ihr neues Programm. Auch werden sie "Schwiegermutter" aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen teleportieren. Im Februar und Mai kommen die Brüder zurück ins Ruhrgebiet, diesmal nach Essen und Dortmund.



"Westmister Christmas" - unter diesem Titel präsentiert die Philharmonie Essen am Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr, ein Chorkonzert, das ganz in der Tradition der englischen Weihnacht steht. Als besonder Gast steht die gebürtige Essenerin Marie-Luise Marjan auf der Bühne und wird besinnliche und unterhaltsame weihnachtliche Texte vorlesen. Musikalisch untermalt wird das Konzert u.a. vom Philharmonischen KammerChor, dem Aalto Kinderchor und einer Blechbläser-Formation der Essener Philharmoniker.



Staunende Augen, klingelnde Ohren und erschöpfte Lachmuskeln erwartet die Zuschauer des Musicals "Stomp", das am Dienstag, 3. Januar, 20 Uhr, seine Premiere im Konzerthaus Dortmund feiert. Ein vorzüglich, wild wummernder Spaß, der auch vor so profanen Gegenständen wie Streichhölzern, Besen oder Spülbecken nicht Halt macht und ungeahnte und bizarrste Klangmöglichkeiten entlockt. Das Musical gastiert bis zum 8. Januar in Dortmund.



