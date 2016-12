Rudi Assauer Preis 2016 geht an die Stadt Haltern am See

Gelsenkirchen/Haltern (idr). Die Stadt Haltern am See konnte überzeugen: Für ihr Projekt "Zertifizierung jugendlicher Seniorenbegleiter und deren anschließendes Engagement" erhielt sie am gestrigen Montag (19. Dezember) den mit 4.000 Euro dotieren ersten Preis der Rudi-Aussauer-Initative Demenz und Gesellschaft. Das EhrenAmt der Stadt Haltern bildet seit 2010 jährlich Schüler der Jahrgangsstufe 10 zu ehrenamtlichen Seniorenbegleitern aus.



Der Rudi Assauer Preis geht zum vierten Mal an Initiativen, in denen sich Menschen ehrenamtlich und innovativ um die Betreuung Demenzkranker kümmern. Vergeben wurde der mit insgesamt 9.200 Euro dotierte Preis in der Veltins-Arena auf Schalke an insgesamt fünf Projekte aus Deutschland.



