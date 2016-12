HRW schließt sich als sechste Ruhrgebietshochschule der Bildungsinitiative RuhrFutur an

Essen/Mülheim/Bottrop (idr). Die Hochschule Ruhr West (HRW) schließt sich der Bildungsinitiative RuhrFutur an. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde heute (20. Dezember) in Mülheim an der Ruhr unterzeichnet. Die gemeinsame Bildungsinitiative von Stiftung Mercator, Land, Kommunen und Hochschulen für das Ruhrgebiet setzt sich mit ihren Partnern für eine nachhaltige Verbesserung des Bildungssystems in der Metropole Ruhr ein.



Die HRW ist nach der Ruhr-Universität Bochum, der TU Dortmund, der FH Dortmund, der Universität Duisburg-Essen und der Westfälischen Hochschule die sechste Ruhrgebietshochschule im Verbund von RuhrFutur. Mitte des Jahres hatte die Initiative auch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) geschlossen.



Infos unter www.ruhrfutur.de und www.hochschule-ruhr-west.de



Pressekontakt: Hochschule Ruhr West, Beatrice Liebeheim-Wotruba, Telefon: 0208/88254-251, E-Mail: beatrice.liebeheim-wotruba@hs-ruhrwest.de

Zurück zur Übersicht