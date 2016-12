FineArtJazz wird 2017 auf fünf Spielorte ausgeweitet

Gelsenkirchen/Metropole Ruhr (idr). Die Konzertreihe FineArtJazz überschreitet im kommenden Jahr Grenzen: Mit der neuen Spielzeit fusionieren die Programmreihen in Gelsenkirchen und Dorsten und werden durch neue Spielorte in Gladbeck, Herten und Wulfen erweitert. So soll unter dem Motto "Jazz without Frontiers" ein regionales Jazzprogramm entstehen. Musiker aus NRW, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, der Ukraine, Österreich, Dänemark und Schweden werden auf den insgesamt sechs Bühnen stehen.



Premiere feiert "Jazz without Frontiers" am 13. Januar mit dem Philipp Brämswig Trio im soziokulturellen Zentrum "Das LEO" in Dorsten. Danach stehen bis zum Abschlusskonzert am 23. Juni im Glashaus Herten u.a. Konzerte auf dem Gelsenkirchener Nordsternturm, im Atelier der Gladbecker Künstlerin Susanne A. Schalz und im Lüttinghof_Die Burg im Wasser in Gelsenkirchen auf dem Programm. Im Zentrum des Programms steht am 1. April die 1. FINEARTJAZZNIGHT im Gemeinschaftshaus Wulfen-Barkenberg mit vier Jazzbands aus Nordrhein-Westfalen.



Infos unter www.publicjazz.de



Pressekontakt: PublicJazz, Susanne Pohlen, Telefon: 0209/972-66677, mobil: 0178/8106886, E-Mail: pohlen@publicjazz.de

