Darauf können wir uns 2017 in der Metropole Ruhr freuen

Metropole Ruhr (idr). Ganz schön grün



Ab 2017 kann in der Ruhr bei Essen geschwommen werden. Im Juli eröffnet eine Badestelle am Seaside Beach Baldeney mit zwei Wasserflächen, die jeweils zehn mal 20 Meter groß sind. Sie werden durch Stege und Bojenketten begrenzt. Die Badestelle ist ein Projekt im Rahmen der "Grünen Hauptstadt Europas". Mit dem Titel darf sich die Stadt Essen 2017 schmücken. Zu den weiteren Höhepunkten des grünen Jahres gehören das Bürgerfest am 22. Januar im Grugapark und der "Tag der Bewegung" am 2. Juli.



Infos: www.essengreen.capital



Reformatorisch



"Der geteilte Himmel" lautet der Titel einer großen Ausstellung im Essener Ruhr Museum, die am 3. April startet. Die Schau zeigt bis zum 31. Oktober die Entwicklung der Religionen und Konfessionen an Rhein und Ruhr vom Spätmittelalter bis heute auf. Knapp 1.000 zum Teil erstmals gezeigte Exponate aus über 150 Museen, Kirchen, Bibliotheken und Archiven veranschaulichen die politischen, sozialen und kulturellen Aspekte dieser Geschichte. Die Ausstellung ist der Höhepunkt des gemeinsamen Programms von Forum Kreuzeskirche Essen, Martin Luther Forum Ruhr und Ruhr Museum zum 500. Reformationsjubiläum.



Infos: www.der-geteilte-himmel.de



Verspielt



Mit der "Arcade One" kommt ein neues Gamesevent in die Metropole Ruhr. Am 23. und 24. April feiert die Veranstaltung in den Dortmunder Westfalenhallen Premiere. Im Mittelpunkt stehen die Stars des Gaming und das Thema Let’s Play. Youtuber, Streamer, Spieleentwickler und eSports-Profis sind vor Ort und gehen auf Tuchfühlung mit den Spielern. Zugesagt haben u.a. die Youtube-Größen Sarazar, Team PietSmiet, LeFloid und Fabian Siegismund. Abgerundet werden die Tage mit einem Showprogramm auf mehreren Bühnen mit Live-Let's-Play, Cosplay und Musik. Dazu kommt eine große Ausstellungs- und Conventionfläche.



Infos: www.arcadeone.de



Abgefahren



Leinen los, heißt es am 30. April: Dann startet die vierte Schiffsparade auf dem KulturKanal. Rund 30 Schiffe - vom Kanu bis zum Fahrgastschiff - legen die Strecke vom Nordsternpark Gelsenkirchen zum Kaisergarten Oberhausen zurück. Am Zielort findet ein Fest in Kooperation mit dem Ruhrgebietswandertag statt. In den vergangenen Jahren lockte das farbenfrohe Spektakel tausende Besucher an die Ufer des Rhein-Herne-Kanals zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen. Einige Paradeschiffe bieten bereits Tickets für die Mitfahrt an.



Infos und Tickets: www.kulturkanal.ruhr



Wiedervereint



The Kelly Family feiert ihr Comeback mit drei Auftritten in der Dortmunder Westfalenhalle. Da das Konzert der erfolgreichsten Familienband in Deutschland am 19. Mai innerhalb kurzer Zeit ausverkauft war, wurden zwei Zusatztermine für den 20. und 21. Mai angesetzt. Dann werden Patricia, Joey, Kathy, Jimmy, John und Angelo Kelly sowie Gründungsmitglied Paul Kelly ihre größten Hits präsentieren. Mit ihren Auftritten in Dortmund kehren sie dorthin zurück, wo alles begann. 1994 buchten die damaligen Straßenmusiker die Westfalenhalle auf eigenes Risiko und gaben ein Konzert vor 17.000 Zuschauern.



Infos: www.semmel.de



Stimmgewaltig



Star-Tenor Plácido Domingo feiert den Start seiner Welttournee zum 50. Bühnenjubiläum im kommenden Jahr in Gelsenkirchen. Am 27. Mai präsentiert der 75-jährige Spanier Giuseppe Verdis "Aida" in der Gelsenkirchener Arena. Domingo steht dann selbst am Dirigenten-Pult. Mehr als 800 Darsteller - 90 Orchestermusiker, 150 Chorsänger, 85 Ballett-Tänzer und über 500 Statisten - setzen die Oper im Stadion in Szene. Unterstützt wird die Inszenierung von großflächigen LED-Projektionen.



Infos: www.aida-domingo.com



Historisch



1.000 Jahre Recklinghausen: Das feiert die Stadt 2017 mit einem Epochen-Spektakel vom 9. bis 11. Juni. Hunderte Mitwirkende laden an verschiedenen Orten zu Zeitreisen in die Vergangenheit ein. Dabei wird der Bogen über die Jahrhunderte gespannt: von der Entstehung bis in die Hoch-Zeit von Kohle und Stahl, als sich Recklinghausen zur Bergarbeiterstadt wandelt. Es gibt Musik, Gaukler, Ritterlager, Ritterspiele, Pest-Umzüge, Feuerspiele, Handwerker mit Mitmachangeboten, barocke Tänze, napoleonische und preußische Soldaten, historische Dampfmaschinen und vieles mehr. Bespielt werden mehrere Plätze in der Altstadt.



Infos: www.1000Jahre.re



Sportlich



Im kommenden Jahr erleben die Ruhr Games ihre Neuauflage. Nach der erfolgreichen Premiere des internationalen Sport- und Kulturevents für Jugendliche im vergangenen Jahr gehen vom 15. bis zum 18. Juni erneut viele tausend Aktive in mehr als 100 Wettkämpfen an den Start. 13 olympische und vier Trend-Sportarten stehen auf dem Programm. Erstmals wird es drei Standorte mit unterschiedlicher Ausrichtung geben. Dortmund bietet Actionsport und Festival, in Hagen starten die internationalen Wettkämpfe und Hamm ist Ort der europäischen Jugendbegegnung. Neben dem Wettkampfprogramm gibt es Sportshows und ein umfassendes Kulturprogramm. Details dazu werden im Frühjahr bekannt gegeben. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Ruhr Games sind ein gemeinsames Projekt von NRW-Sportministerium und Regionalverband Ruhr in strategischer Partnerschaft mit dem Landessportbund.



Infos: www.ruhrgames.de



Läuferisch



Die Urban Trails feiern 2017 in Bochum, Oberhausen und Dortmund Premiere. Die Entdeckungsläufe führen über eine Strecke von rund zehn Kilometern Länge durch die Städte - und zwar nicht nur an Gebäuden und Sehenswürdigkeiten vorbei, sondern mittendurch etwa durch Tierparks und Museen. In Bochum gehen die Teilnehmer am 18. Juni an den Start gehen, es folgen Oberhausen am 9. Juli und Dortmund am 17. September. Der Wettkampfcharakter ist bei den Urban Trails Nebensache.



Infos: www.urbantrailserie.de



Kultig



Sie darf in einer Jahresvorschau einfach nicht fehlen: die ExtraSchicht. Am 24. Juni feiert die Metropole Ruhr zum 16. Mal die lange Nacht der Industriekultur. Im Mittelpunkt stehen die industriellen Stätten in der Region, die mit einem bunten kulturellen Programm bespielt werden - und das im gesamten Ruhrgebiet. Lichtkunst, Konzerte, Lesungen, Performances, Artistik, Führungen und vieles mehr erwarten die Besucher, die mit Shuttlebussen zu den Veranstaltungsorten fahren können.



Infos: www.extraschicht.de



Abgedreht



Noch mehr Rummelspaß: Ab 2017 öffnet die Cranger Kirmes bereits am Donnerstag, 3. August, und dauert dann elf statt zehn Tage. Möglich wird die zeitliche Erweiterung durch den neuen Freizeitlärmerlass des Landes NRW.



Infos: www.cranger-kirmes.de



Unterhaltsam



Das Zeltfestival Ruhr am Kemnader Stausee feiert im kommenden Jahr seine zehnte Ausgabe. Rund 40 Gastspiele stehen vom 18. August bis 3. September in der Zeltstadt in Bochum auf dem Programm. Schon jetzt liegen die ersten Künstlerzusagen vor, u.a. von LaBrassBanda, Sarah Connor, Frank Goosen, Gerburg Jahnke sowie Dieter Thomas Kuhn & Band.



Infos: www.zeltfestivalruhr.de



Dramatisch



Zehn Theater des neuen Netzwerks RuhrBühnen laden am 1. Oktober zu Theaterreise und Theaterfest ein. Die ganztägige Reise führt durch die Theaterlandschaft der Metropole Ruhr. Besucher können zwischen verschiedenen Routen wählen und während des Tages drei bis vier Aufführungen in den beteiligten Häusern sehen. Start und Ziel ist die Jahrhunderthalle in Bochum, wo auch das abschließende Fest stattfindet. Mit der Aktion wird der Abschluss der Ruhrtriennale gefeiert und die Überleitung zur beginnenden Theatersaison geschaffen. Details zum Programm der "Staffelübergabe" werden im Frühjahr bekannt gegeben.



Infos: www.ruhrbuehnen.de



On Tour



2017 wird wieder ein Jahr für Musikfans. Unter den Künstlern, die in der Metropole Ruhr gastieren, sind zahlreiche Altstars, etwa Udo Lindenberg (30. Mai, Westfalenhallen Dortmund, 9. Juni, Arena Oberhausen) und Marius Müller-Westernhagen (27. Oktober, Westfalenhallen). Auch die Hardrocker von Kiss, die ihr für 2016 angekündigtes Konzert absagten, holen den Termin am 12. Mai in Dortmund nach. Gleich an fünf Abenden - vom 26. September bis 1. Oktober - steht Schlagerkönigin Helene Fischer in den Westfalenhallen auf der Bühne. In der Oberhausener König-Pilsener-Arena sind z.B. Iron Maiden (24. und 25. April) und Tim Bendzko (1. Juni) live zu erleben.



Infos: www.westfalenhallen.de und www.koenig-pilsener-arena.de



