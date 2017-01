Vogel-Exkursionen auf der Bislicher Insel

Xanten (idr). "Tierisch was los" - so starten die Naturführungen im neuen Jahr rund um das NaturForum auf der Bislicher Insel. Zu zwei Vogel-Exkursionen lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) am Wochenende nach Xanten ein.



Los geht es am Samstag, 7. Januar, 13 bis 15.30 Uhr, mit der vier Kilometer langen Wanderung "Gans wild". Zusammen mit dem Niederrhein-Guide Andrea Schulze beobachten die Teilnehmer die Wildgänse im Naturschutzgebiet.



Eine verbindliche Anmeldung ist unter 02801/988-230 oder naturforumbislicherinsel@rvr-online.de erforderlich. Pro Person kostet die Veranstaltung acht Euro, Kinder in Begleitung sind frei.



Am Sonntag, 8. Januar, 10 bis 13 Uhr, haben Tierliebhaber die Möglichkeit, den Vogelkundler Bruno Gasthaus zu begleiten. Bei der Winterwanderung lernen die Teilnehmer häufige und seltene Wintergäste sowie die Jahresvögel kennen. An ein Fernglas und einen Notizblock sollte gedacht werden.



Erwachsene zahlen fünf und Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren drei Euro.



Das Veranstaltungsprogramm des NaturForums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

