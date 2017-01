LWL-Museen in der Metropole Ruhr können Besucherzahlen steigern

Metropole Ruhr (idr). Mit einem Besucherrekord endete das Jahr im Industriemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). 473.200 Menschen kamen in die acht Standorte des Museums, das waren gut 40.000 mehr als im Jahr zuvor. Gesteigert werden konnten die Besucherzahlen u.a. in der Zeche Zollern in Dortmund, in der Wittener Zeche Nachtigall, in der Henrichshütte Hattingen sowie im Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop. Höhepunkte des Jahres im LWL-Industriemuseum waren die Wiedereröffnungen der Maschinenhalle der Zeche Zollern sowie des historischen Gebläsehauses in der Henrichshütte.



Mehr Gäste zählten auch das LWL-Freilichtmuseum Hagen, das LWL-Museum für Archäologie in Herne sowie das LWL-Römermuseum in Haltern.



