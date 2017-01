Drei Ruhrgebietsprojekte im Finale für Engagementpreis NRW 2017

Metropole Ruhr (idr). Drei Projekte aus dem Ruhrgebiet haben es in die Endrunde für den Engagementpreis NRW 2017 geschafft, den das NRW-Familienministerium in Kooperation mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege unter dem Motto "Generationen schaffen Möglichkeiten – gemeinsam Engagement gestalten" ausloben. Der Beginenhof Essen, das Projekt Ankommen in Dortmund sowie der Essener "ASB Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen" stehen gemeinsam mit neun weiteren Projekten im Finale.



Die insgesamt zwölf Vorhaben werden im Jahr 2017 im Internet jeweils als "Engagement des Monats" vorgestellt. Aus ihnen werden die Gewinner ausgewählt, die unter anderem durch eine Online-Abstimmung ermittelt werden. Insgesamt hatten sich Vereine, Stiftungen und Bürgerinitiativen mit insgesamt 84 Projekten beworben. Die Preisverleihung findet am Ende des Jahres statt.



Infos: www.engagiert-in-nrw.de



Pressekontakt: NRW-Familienministerium, Pressestelle, Telefon: 0211 837-2417, E-Mail: presse@mfkjks.nrw.de

