Metropole Ruhr (idr). Es darf wieder gegeiert werden: Am 5. Januar feiert der alternative Ruhrgebiets-Karneval Geierabend im LWL-Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund Premiere. Bis zum 28. Februar begibt sich die Comedy-Show in insgesamt 40 Vorstellungen auf eine Mission zum "Planet Pott". Auf dem Programm stehen Satire, Comedy und Klamauk rund um die Themen, die die Ruhris bewegen.



Infos: www.geierabend.de.



Mit der Premiere von Elfriede Jelineks "Kein Licht" startet das Bochumer Prinz-Regent-Theater am 7. Januar, 19.30 Uhr, ins neue Jahr. Ohne dass die Worte Fukushima oder Atomkraft fallen, ist das Stück ein Geisterszenario nach dem GAU: Eine gewaltige Flutwelle hat alles mit sich fortgerissen, die Energieanlage ist ausgefallen. Nur noch ohrenbetäubende Stille erfüllt die Luft, in der die Schreie der totgeschwiegenen Opfer widerhallen. Nächster Termin: 8. Januar, 19.30 Uhr.



Infos: www.prinzregenttheater.de



Im Walzertakt ins neue Jahr: Am 6. Januar, 20 Uhr, gibt das das Europäische Festival Orchester mit Dirigent Alexander Steinitz erstmals ein "Wiener Neujahrskonzert" in der Stadthalle Mülheim. Im Mittelpunkt steht dabei die Musik der Wiener Strauss-Dynastie. Auf dem Programm stehen u.a. der Donauwalzer und der Radetzky-Marsch.



Infos: www.e-f-o.eu



"The 12 Tenors" machen am 5. Januar, 20 Uhr, im Rahmen ihrer Zehn Jahre-Jubiläumstour Station im Saalbau Witten. Auf dem Programm stehen klassische Arien ebenso wie Pop-Hymnen und Rock-Klassiker - begleitet von einer Lichtshow und eindrucksvollen Choreographien.



Infos: www.kulturforum-witten.de



Das Rhythmusspektakel "Stomp" gastiert vom 3. bis 8. Januar im Konzerthaus Dortmund. Die musikalischen Müllwerker, die seit Jahren zu den Kassenmagneten zählen, loten wieder die Klangmöglichkeiten der unterschiedlichsten Gegenstände aus - vom Streichholz bist zum Spülbecken.



Infos: www.konzerthaus-dortmund.de



