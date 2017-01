Route der Industriekultur zu Besuch in Weimar

Essen/Weimar (idr). Die Wanderausstellung "Route der Industriekultur" des Regionalverbandes Ruhr (RVR) geht auf Reisen: Vom 9. Januar bis 9. Februar wird sie die industrielle Kulturlandschaft der Metropole Ruhr in der Bauhaus-Universität Weimar vorstellen.



Insgesamt 20 Informationstafeln informieren in deutscher und englischer Sprache über die Industriekultur im Ruhrgebiet und ihre Entwicklung. Dabei erhalten die Besucher einen Überblick über die 400 Kilometer lange Route mit den ehemaligen Hüttenwerken, Zechen und Kokereien, Halden und denkmalgeschützten Arbeitersiedlungen. Außerdem zeigen fünf Tafeln, wie das industrielle Erbe für Besucher erlebbar gemacht wird, u.a. durch Fahrradkarte, Entdeckerpass und eigene Internetseite.



Die Bauhaus-Universität Weimar ist mit dem Titel "Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau" selbst UNESCO Welterbe und daher ein passender Ort für die Ausstellung. Zu sehen sind die Infotafeln in der Geschwister-Scholl-Straße 8 in Weimar. Bei einer Vernissage am Dienstag, 10. Januar, ab 17 Uhr, wird Martin Tönnes, Bereichsleiter Planung des Regionalverbandes Ruhr, die Route der Industriekultur vorstellen.



Die Ausstellung geht 2017 erstmals seit fünf Jahren wieder auf Wanderschaft. Nach dem Besuch in Weimar sind die Informationstafeln in Spanien, im Umfeld von Barcelona, zu sehen.



Die Route der Industriekultur ist ein Projekt des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und verbindet als touristische Themenstraße die wichtigsten und touristisch attraktivsten Industriedenkmäler des Ruhrgebiets.



