Dortmunder Wissenschaftler erforschen Weiterentwicklung von Stammzellen zu Leberzellen

Dortmund (idr). Stammzellen haben die Fähigkeit, sich in jede beliebige Zelle des Körpers zu verwandeln. Noch klafft jedoch ein Lücke zwischen im Labor weiterentwickelten Stammzellen und ihren menschlichen Vorbildern, z.B. bei Leberzellen (Hepatozyten). Forscher des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund wollen zusammen mit weiteren europäischen Experten leberzellähnliche Zellen optimieren, so dass sie in Aufbau und Funktion den menschlichen Hepatozyten entsprechen.



In dem neuen Projekt soll das Gennetzwerk entschlüsselt werden, das die Weiterentwicklung der Stammzellen kontrolliert, um Leberzellen im Labor zu züchten. Dafür werden menschliche Hepatozyten, Stammzellen und im Labor weiterentwickelte Stammzellen systematisch verglichen. So können die Forscher feststellen, wie groß die genetischen Unterschiede zwischen den Zelltypen jeweils sind und wo sie liegen.



Im Anschluss werden in-vitro-Testsysteme entwickelt. Mit diesen soll es möglich sein, im großen Maßstab Leberzellen zu züchten. Die Entwicklung soll dazu beitragen, Tierversuche in der Toxikologie überflüssig zu machen. Sie könnte auch eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Stammzelltherapie einnehmen.



Das Projekt wird vom Bundesforschungsministerium mit knapp einer Millionen Euro gefördert.



