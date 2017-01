750.000 Besucher sahen "Wunder der Natur" im Gasometer Oberhausen

Oberhausen (idr). Der Gasometer in Oberhausen ist die Ausstellungshalle mit der erfolgreichsten Sonderausstellung des Jahres in Deutschland 2106. Die "Wunder der Natur" lockten seit ihrer Eröffnung am 11. März vergangenen Jahres mehr als 750.000 Menschen an. Aufgrund des anhaltend großen Besucherechos wurde die Ausstellung bereits im Herbst bis zum 30. November 2017 verlängert. Höhepunkt der Schau über die Faszination des Lebens ist der Blick auf die 20 Meter große Erdkugel, auf der sich Tag und Nacht und der Wechsel der Jahreszeiten verfolgen lassen.



Infos unter www.gasometer.de



Pressekontakt: Gasometer Oberhausen GmbH, Presse und Öffentlichkeit, Thomas Machoczek, Telefon: 0208/850-3735, E-Mail: presse@gasometer.de

Zurück zur Übersicht