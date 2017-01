Besucherrekord in der DASA Dortmund

Dortmund (idr). Die DASA Arbeitswelt Ausstellung in Dortmund hat 2016 so viele Gäste begrüßen können wie noch nie: Exakt 203.767 Ausstellungsfans fanden ihren Weg in Deutschlands größte Schau zur Arbeitswelt. Als Besuchermagnet erwies sich vor allem die Ausstellung "Die Roboter", die bis Ende September mehr als 150.000 Besucher sahen.



Im März startet die neue Ausstellung "Alarmstufe Rot", die den Umgang mit Katastrophen und damit verbundene Sicherheitsfragen in den Mittelpunkt rückt. Auch das Tüftler-Festival "Maker Fair" kehrt im Frühjahr 2017 in die DASA zurück.



Infos unter www.dasa-dortmund.de



Pressekontakt: DASA Arbeitswelt Ausstellung, Kommunikation, Monika Röttgen, Telefon: 0231/90712436, E-Mail: roettgen.monika@baua.bund.de

Zurück zur Übersicht