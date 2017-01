Jetzt noch anmelden zur RVR-Lehrerfortbildung zu einheimischen Gehölzen am Heidhof

Bottrop (idr). Schnellentschlossene können sich jetzt noch einen Platz in der nächsten Lehrerfortbildung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) sichern. Unter dem Motto "Einheimische Gehölze im Winter kennen lernen" veranstaltet der RVR in Kooperation mit der Bezirksregierung Münster am Freitag, 17. Februar, 9 bis 16 Uhr, eine Lehrerfortbildung an seiner Umweltpädagogischen Station Heidhof in Bottrop-Kirchhellen.



Ziel der Fortbildung ist es, dass die teilnehmenden Biologielehrer einheimische Pflanzen und Bäume auch in der laubfreien Zeit bestimmen können. Dabei lernen die Teilnehmer, die Gehölze mithilfe eines standortbezogenen Bestimmungsschlüssels für Knospen, Rinden, Dornen und Stachel zu erkennen. Im Laufe des Fortbildungstages wird u.a. ein digitales Herbarium mit gesammelten Pflanzenteilen erstellt, das Grundlage für die spätere Arbeit in der Schule sein kann. Zur technischen Umsetzung sollten die Teilnehmer eigene Digitalkameras mitbringen. Die im Unterricht der Sekundarstufen I und II geforderten ökologischen Bezüge werden in dieser Veranstaltung hergestellt.



Anmeldungen unter 02045/405614 oder umweltbildungheidhof@rvr-online.de. Anmeldeschluss ist der 10. Februar. Die Veranstaltung ist entgeltfrei.



Infos: www.umweltstationheidhof.rvr.ruhr



Pressekontakt: RVR, Umweltpädagogische Station Heidhof, Telefon: 02045/4056-14, E-Mail: umweltbildungheidhof@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht