Essener Messe "Reise + Camping" macht Lust auf Urlaub

Essen (idr). Die "Reise + Camping" stimmt vom 15. bis 19. Februar in der Messe Essen auf die schönste Zeit des Jahres ein. Auf der größten Urlaubsmesse in NRW können Besucher sich auf 55.000 Quadratmetern auf eine Tour rund um den Globus begeben. Einen Schwerpunkt der Messe bildet das mobile Reisen. In drei von acht Hallen finden die Besucher die neusten Fahrzeuge und Zubehör.



Partnerregion der Messe sind in diesem Jahr die Costa Brava und die Pyrenäen von Girona. Die Skandinavien-Welt präsentiert Aussteller aus Schweden, Norwegen, Dänemark und 2017 erstmals aus Finnland auf über 1.000 Quadratmetern.



Infos: www.die-urlaubswelt.de



Pressekontakt: Messe Essen, Luise Halfmann, Telefon: 0201/7244-898, E-Mail: luise.halfmann@messe-essen.de

