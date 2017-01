Einladung zum Pressegespräch: RTG und Partner stellen #urbanana zum Ausbau des Städtetourismus vor

Dortmund (idr). Bis 2020 will die Metropole Ruhr gemeinsam mit Düsseldorf und Köln den Städtetourismus in Nordrhein-Westfalen weiter ausbauen und die Stadträume als Reiseziele auch international bekannter machen. Dafür startet das Projekt #urbanana: Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit Vertretern kreativer Branchen, den klassischen Besichtigungs- und Shoppingtourismus zu erweitern. Die Urbanität sowie der Austausch mit Künstlern und Gestaltern vor Ort steht dabei im Vordergrund.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Die Projektpartner - Ruhr Tourismus GmbH (RTG), Düsseldorf Marketing & Tourismus und Köln Tourismus - stellen gemeinsam mit Tourismus NRW das Projekt und den neuen zweisprachigen "Guide to the West" des Magazins Heimatdesign vor. Das Pressegespräch fürs Ruhrgebiet findet am Montag, 16. Januar, 18 Uhr, im Restaurant "Sissikingkong", Landwehrstraße 17, Dortmund, statt. Es schließt sich gegen 19 Uhr die offizielle Release-Party des neuen Heimatdesign-Magazins an.



