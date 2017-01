FIFA Fan-Award für Dortmunder und Liverpooler Fußballanhänger

Dortmund/Liverpool (idr). Die Fans des Erstligisten Borussia Dortmund sind gemeinsam mit den Anhängern des FC Liverpool mit dem erstmals vergebenen FIFA Fan-Award ausgezeichnet worden. Der Fußball-Weltverband ehrte damit das Verhalten der Zuschauer beider Vereine beim Europa-League-Viertelfinale 2016 im Stadion des Liverpooler Clubs: In Erinnerung an die Opfer der Hillsborough-Tragödie hatten Fans beider Vereine das Lied "You'll never walk alone" gesungen. Sie erinnerten damit an das schwere Zuschauerunglück mit 96 Toten und 766 Verletzten 1989 im Stadion in Sheffield.



