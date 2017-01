Presseeinladung: Interkultur Ruhr stellt erstmals Programmzyklus vor / Gemeinsames Projekt von RVR und Land NRW erfolgreich mit Förderfonds gestartet

Essen/Bochum (idr). Der Regionalverband Ruhr (RVR) und das NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport haben im vergangenen Jahr das Projekt "Interkultur Ruhr" ins Leben gerufen. Als Werkstatt und Bühne soll Interkultur Ruhr neue Strategien für eine kulturelle Vielfalt im Ruhrgebiet entwickeln. Aus dem sofort eingerichteten Förderfonds konnten bereits über 40 Projekte von Vereinen und Institutionen in der Metropole Ruhr unterstützt werden.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: In einem Pressegespräch am Dienstag, 17. Januar, 11 Uhr, möchten wir Ihnen die Schwerpunkte des ersten Programmzyklus 2016/17 vorstellen und berichten, wie es mit dem Förderfonds weitergeht. Ihre Gesprächspartner sind RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel sowie die Kuratoren Johanna-Yasirra Kluhs und Fabian Saavedra-Lara. Um die Arbeit von Interkultur Ruhr zu veranschaulichen, findet das Pressegespräch in der Bochumer Hustadt beim Kooperationsprojekt "Insel des guten Lebens", Hustadtring 55 (Eingang 8 Brunnenplatz) in Bochum statt. Anschließend wird ein gemeinsamer Rundgang durch die Hustadt angeboten. Bitte geben Sie unter pressestelle@rvr-online.de Nachricht, ob Sie teilnehmen.



