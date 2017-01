Kreislauf- und Krebserkrankungen sind die häufigsten Todesursachen im Ruhrgebiet

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Kreislauferkrankungen bleiben die häufigste Todesursache in der Metropole Ruhr. Nach Angaben des Landesamtes IT.NRW starben im Jahr 2015 insgesamt 22.389 Menschen in der Region an den Folgen einer Krankheit des Kreislaufsystems - im Jahr zuvor waren es 21.982. Insgesamt stieg die Zahl der Todesfälle in der Region von 61.647 im Jahr 2014 auf 65.157 (2015). Zweithäufigste Todesursache waren "bösartige Neubildungen" (Krebserkrankungen). Im Jahr 2015 verstarben daran 16.342 Menschen (2014: 16.380).



NRW-weit sind im Jahr 2015 insgesamt 204.352 und damit rund 5,9 Prozent mehr Menschen verstorben als ein Jahr zuvor. 36,1 Prozent litten an einer Erkrankung des Kreislaufsystems, 24,9 Prozent an bösartigen Neubildungen.



Infos unter www.it.nrw.de



Pressekontakt: IT.NRW, Pressestelle, Telefon: 0211/9449-2521, E-Mail: pressestelle@it.nrw.de

Zurück zur Übersicht