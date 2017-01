Obstgehölzpflege und Wildgänse am Niederrhein

Xanten (idr). Gleich zwei Veranstaltungen, zu denen der Regionalverband Ruhr (RVR) einlädt, locken am nächsten Wochenende Hobbygärtner, Tierliebhaber und Interessierte auf die Bislicher Insel in Xanten. Auf den richtigen Schnitt kommt es bei der NABU Xanten an. Sie lädt am Samstag, 21. Januar, 9 bis 12 Uhr, auf die Wiesen des RVR-NaturForums Bislicher Insel ein. Bei dem Schneidelehrgang an hochstämmigen Obstgehölzen erfahren die Teilnehmer etwas über das Biotop "Streuobstwiese" sowie fachgerechte Anpflanzung, Pflegemaßnahmen und Materialverwendung. Pro Person kostet die Veranstaltung acht Euro.



Ein grandioses Naturschauspiel bieten alljährlich rund 25.000 arktische Wildgänse, wenn sie auf der Bislicher Insel überwintern und die Luft mit ihrem lauten Geschnatter füllen. Bei einer zweistündigen Busexkursion am Sonntag, 22. Januar, 10 Uhr, mit dem Experten Dr. Johan Mooijauf erhalten die Teilnehmer spannende Einblicke in das Leben und Verhalten der Vögel. Erwachsene zahlen 15 Euro und Kinder zehn Euro. Aufgrund der begrenzten Plätze im Bus ist eine Anmeldung unter 02801/988-230 oder naturforumbislicherinsel@rvr-online.de erforderlich. Die Teilnehmer treffen sich jeweils am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, in Xanten.



Das Veranstaltungsprogramm des Naturforums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

