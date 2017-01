Bochumer Wissenschaftler suchen Probanden für Kernspinstudie

Bochum (idr). Einen Blick ins Gehirn und damit auf Intelligenz, Persönlichkeit und emotionale Kompetenz wollen Forscher der Ruhr-Uni Bochum wagen - und das gleich 600 Mal. Die Bochumer Psychologen suchen Probanden, die ihnen per Kernspinuntersuchung und Fragebögen solche Einblicke ermöglichen. Nach der Untersuchung beantworten die Teilnehmer an drei weiteren Terminen Fragen zu Allgemeinwissen, Intelligenz oder Persönlichkeit. So wollen die Wissenschaftler Einblicke in die neuronalen Grundlagen besonderer menschlicher Eigenschaften erhalten. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, wollen die Forscher Daten von rund 600 Personen erheben.



Bei Interesse erhalten die Teilnehmer nach Abschluss der Studie eine Rückmeldung zu ihren Testergebnissen sowie ein speziell für sie aufbereitetes Kernspinbild ihres Gehirns.



Mitmachen können Männer und Frauen im Alter von 35 bis 60 Jahren ohne neurologische und psychologische Erkrankungen. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung von 100 Euro. Interessenten melden sich per E-Mail: nkwipem@gmail.com oder telefonisch unter 0234/32-21775.



Pressekontakt: Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Psychologie, Dr. Erhan Genc, Telefon: 0234/32-24323, E-Mail: erhan.genc@rub.de

Zurück zur Übersicht