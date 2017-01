Klavier-Festvial Ruhr richtet den Fokus auf die Musik der beiden amerikanischen Kontinente

Metropole Ruhr (idr). Die Musik Nord- und Südamerikas steht im Mittelpunkt des diesjährigen Klavier-Festivals Ruhr. Bei 69 Konzerten in 22 Städten feiert das Festival vom 5. Mai bis 20. Juli die Vielfalt der Musik in der Neuen Welt. Anlass ist der 80. Geburtstag von Philip Glass. Der Mitbegründer der Minimal Music wird selbst im Ruhrgebiet zu Gast sein: Am 12. Juli spielt er auf dem Essener Weltkulturerbe Zeche Zollverein gemeinsam mit Maki Namekawa und Dennis Russell Davies ein Programm mit eigenen Werken.



Auf dem Festival-Programm stehen insgesamt mehr als 60 Werke von 31 nord- und südamerikanischen Komponisten - von John Adams bis Earl Wild. Zu hören sind u.a. bedeutende Werke wie die Originalfassung für Klavier von Gershwins "Rhapsody in Blue" sowie "El Salón México" von Aaron Copland.



Mit sechs Konzerten in Kooperation mit den Bochumer Symphonikern bildet das Anneliese Brost Musikforum Ruhr Bochum einen neuen Aufführungs-Schwerpunkt. Dort findet auch das Eröffnungskonzert des Festivals mit dem amerikanischen Klavierduo Christina und Michelle Naughton statt.



Zu den programmatischen Höhepunkten des Pianistentreffens gehören zwei Abende mit Igor Levit, der Variationen von Bach, Beethoven und Rzewski spielt, und die Aufführung aller neun Klaviersonaten von Sergej Prokofjew durch Olli Mustonen. Dazu kommen Uraufführungen u.a. mit Werken von Walter Braunfels, Vassos Nicolaou, Stefan Heucke und Manfred Trojahn. Mit acht Konzerten nimmt der Jazz erneut eine prominente Rolle im Programm des Klavier-Festivals ein.



Infos: www.klavierfestival.de



