Uwe Lyko präsentiert zusammen mit Wilfried Schmickler "Überschätzte Paare der Weltgeschichte"

Metropole Ruhr (idr). Der Ruhrgebietskabarettist Uwe Lyko, besser bekannt als Kult-Rentner Herbert Knebel aus Essen-Altenessen, parodiert zusammen mit Wilfried Schmickler seit mehr als fünf Jahren "Überschätzte Paare der Weltgeschichte" in den "Mitternachtsspitzen". In einem dreiteiligen Best-of präsentieren die beiden nun die komischsten Pärchen, etwa Loki und Smoky im Himmel, Maria und Josef an der Krippe zu Bethlehem sowie Angela Merkel zusammen mit den Politikern Sarkozy, Berlusconi, Putin und Erdogan. Die Folgen laufen ab dem 21. Januar jeweils samstags von 21.45 bis 22.30 Uhr im WDR-Fernsehen.



Pressekontakt: PR Media, Norbert Haas, Telefon: 0221/2570283, E-Mail: prmedia@online.de

Zurück zur Übersicht