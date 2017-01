Neues Projekt #urbanana: RTG und Partner wollen Städtetourismus mit Kreativkooperationen stärken

Metropole Ruhr (idr). Bis 2020 wollen die Projektpartner Ruhr Tourismus GmbH (RTG), Düsseldorf Marketing & Tourismus und Köln Tourismus gemeinsam mit Tourismus NRW den Städtetourismus weiter ausbauen und die dortigen Kulturszenen international bekannter machen. Im Mittelpunkt steht der Austausch mit Künstlern, Machern und Gestaltern vor Ort. Das ist das Ziel des von der EU geförderten Projekts #urbanana, das weitgehend englischsprachig arbeitet.



Themenschwerpunkte der dreijährigen Projektlaufzeit von #urbanana sind Festivals, Design, Urban Art & Kunstszene, Musikkultur, Digitale Szene und Mode. Die RTG sieht in dem Vorhaben Potenziale und Synergien für ihre Netzwerke RuhrKunstMuseen und RuhrBühnen. Auch die ExtraSchicht passe in die Initiative.



Ein Baustein, um die Metropole Ruhr sowie Düsseldorf und Köln als urbane Kunst- und Kulturlandschaft fassbar machen, sind die neuen Maps, die das Monopol Magazin gemeinsam mit der Ruhr Tourismus GmbH und Tourismus NRW herausbringt und deren Veröffentlichung zur ITB geplant ist. Auf sechs illustrierten Karten – vier davon über das Ruhrgebiet – sind kulturelle Leuchttürme und Ziele verzeichnet. Dazu gibt's Tipps zu den Bereichen Ausgehen, kreative Szene und Gastronomie. Ein weiteres #urbanana-Projekt ist der Blog "Going #urbanana" der Kanadierin Jenna Davis, die wöchentlich englischsprachige Tipps zu besonderen Events und Festivals unter www.nrw-tourism.com/going-urbanana veröffentlicht.



Gerade erschienen ist der zweisprachige "Guide to the West" des Magazins Heimatdesign. Das Heft richtet sich an Design-Interessierte aus dem In- und Ausland (Bestellungen unter www.nrw-tourism.com/brochures).



