Metropole Ruhr (idr). Gottlieb Biedermann und seine Frau sind wirkliche Gutbürger. Bieten sie doch dem arbeits- und wohnungslosen Ringer Schmitz und seinem Freund Eisenring eine Bleibe. Abwegig, dass die neuen Mitbewohner etwas mit den jüngsten Bränden zu tun haben. Benzin und Holzwolle kann schließlich jeder gut gebrauchen... Max Frischs "Biedermann und die Brandstifter" feiert am 21. Januar, 19.30 Uhr, Premiere am Schauspielhaus Bochum. Das "Lehrstück ohne Lehre" entzieht sich bis heute einer monokausalen Lesart.



Infos: www.schauspielhausbochum.de



*



Glaube und Vertrauen, das aktuelle Spielzeit-Thema des Aalto-Musiktheaters in Essen, kommen in der dritten Premiere der Saison auf besonders tragische Weise zum Ausdruck: In Giuseppe Verdis "Rigoletto" führen das mangelnde Vertrauen des buckligen Hofnarren und der große Glaube seiner Tochter Gilda zur Katastrophe. Regisseur Frank Hilbrich stellt sich mit dieser Produktion erstmals dem Essener Publikum vor. Für die Premiere am 21. Januar, 19 Uhr, gibt es noch Restkarten.



Infos: www.aalto-musiktheater.de



*



Spannung liegt in der Luft. Auf Hawaii droht ein Aufstand der Einheimischen gegen die amerikanische Fremdherrschaft. Zu diesem Zeitpunkt kehren die rechtmäßigen Herrscher nach Honolulu zurück: Prinzessin Laya und Prinz Lilo Taro. Was zunächst nach einem politischen Drama klingt, führt mitten ins Operetten-Liebesgetümmel: Laya bandelt inkognito mit dem schmucken Kapitän Stone an. Und Lilo Taro soll mit Gouverneurstochter Bessy verkuppelt werden. Paul Abrahams Jazz-Operette "Die Blume von Hawaii" läuft ab dem 21. Januar, 19.30 Uhr, im Opernhaus Dortmund.



Infos: www.theaterdo.de



*



Roberto Ciulli und Maria Neumann stehen nach "Der kleine Prinz" erneut zusammen auf der Bühne - diesmal in Henrik Ibsens "Peer Gynt". Beide spielen den Helden, die Rollenzuschreibungen bleiben unklar. Peer ist ein Träumer und Lügner, der seiner Phantasie freien Lauf lässt. Viele Rollen hat er angenommen und muss feststellen, dass er völlig unbedeutend ist. Premiere ist am 19. Januar, 19.30 Uhr.



Infos: www.theater-an-der-ruhr.de



*



Das Theater Oberhausen zeigt den deutschen Klassiker schlechthin. Am 20. Januar, 19.30 Uhr, feiert Goethe "Faust I" Premiere. 1831 vollendet, wurde der Held des Dramas bis ins 20. Jahrhunderts als Vorbild eines tatkräftig Menschen gesehen. Die Inszenierung von Pedro Martins Beja zeigt Faust als alternden Intellektuellen.



Infos: www.theater-oberhausen.de



*



Kunst und Kaufen: Das sind zwei Begriffe, die eng zusammenhängen und doch weit auseinander zu liegen scheinen. Kunst wird zur Ware, Ware wird zu Kunst. Die Sonderausstellung "Let's buy it! Kunst und Einkauf - Von Albrecht Dürer über Andy Warhol bis Gerhard Richter" in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zeigt die vielen Facetten des Themas. Vom 22. Januar bis 14 Mai sind Arbeiten vom 14. Jahrhundert bis heute zu sehen. In allen Werken beschäftigen sich Künstler mit dem weiten Spektrum von Kunst und Geld.



Infos: www.ludwiggalerie.de



*



Fotografieren ist im Osthaus Museum Hagen ausdrücklich erwünscht. In der neuen Ausstellung "#participate" des Jungen Museums (22. Januar bis 4. Juni) sollen Besucher zum Fotohandy greifen und selbst Teil der Kunst werden. Insgesamt 24 interaktive Exponate bilden den Hintergrund für ganz besondere Selfies. So können sich die Museumsbesucher als Teil von Gemälden aus 500 Jahren Kunstgeschichte fotogafieren. Die Schau ermöglicht einen Schritt in die Muschel von Boticellis "Geburt der Venus" ebenso wie eine Berührung des Fingers in Michelangelos Fresko "Die Erschaffung Adams".



Infos: www.osthausmuseum.de



*



"Essen on Ice" heißt es ab dem 20. Januar wieder: In der Essener Innenstadt eröffnen dann eine mehr als 1.000 Quadratmeter große Eisbahn, eine Rodelbahn mit einer 70 Meter langen Rampe sowie zwei Eisstock-Bahnen. Der Winterspaß auf dem Kennedyplatz dauert bis zum 12. März.



Infos: www.essen-tourismus.de



Pressekontakt: idr, Telefon: 0201/2069-281, E-Mail: idr@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht