Hagen (idr). Der Spanier Alfonso Palencia wird neuer Ballettdirektor am Theater Hagen. Er tritt in der Spielzeit 2017/18 die Nachfolge von Ricardo Fernando an.



Der in Valencia geborene 40-Jährige ist seit der Saison 2014/15 bereits als Trainingsleiter und Choreograph in Hagen tätig und hat in dieser Zeit zehn choreographische Arbeiten kreiert. Zuvor war er Mitglied des Ballett-Ensembles in Gelsenkirchen. 1997 wechselte er als Solotänzer ans Gärtnerplatztheater München, es folgten Engagements u.a. an der Komischen Oper Berlin, beim National Ballett-Theater Prag und beim portugiesischen Nationalballett. In der kommenden Spielzeit wird Palencia mit zwei neuen Ballettabenden seine eigene choreographische Handschrift zeigen.



Infos: www.theaterhagen.de



Pressekontakt: Theater Hagen, Ina Wragge, Telefon: 02331/207-3207, E-Mail: ina.wragge@stadt-hagen.de

