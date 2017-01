Kurzfilmtage Oberhausen befassen sich mit der Internet-Utopie

Oberhausen (idr). Das Themenprogramm der 63. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen steht fest. Vom 11. bis zum 17. Mai wird sich das Festival mit der Internet-Utopie und ihrer Entzauberung befassen. Unter dem Titel "Soziale Medien vor dem Internet, 1960 – 1990" werfen die Kurzfilmtage einen Blick auf die vielseitigen und teils wenig bekannten Formen alternativer Medienarbeit vor der weltweiten digitalen Vernetzung.



Erste Konzepte für Gegenentwürfe zur etablierten Medienwelt gab es in Europa in den 70er und 80er Jahren. Alternative Videogruppen, aber auch Projekte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sollten Menschen vernetzen und eine neue Öffentlichkeit schaffen. In Oberhausen werden Beispiele aus der Fernseh- und Kunstgeschichte gezeigt, darunter Arbeiten von Nam June Paik, Paper Tiger Television oder Harun Farocki. Thematisiert wird auch die Entwicklung der letzten Jahre und die Frage, ob sie vorhersehbar war.



Kuratiert wird das Programm von Dr. Tilman Baumgärtel, Professor für Medientheorie an der Hochschule Mainz.



