Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zeigt Kunst und Kaufen in "Let's buy it!"

Oberhausen (idr). Wie eng Kunst und kaufen verbunden sind, zeigt die neue Ausstellung in der Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Unter dem Titel "Let's buy it! Kunst und Einkauf – von Albrecht Dürer über Andy Warhol bis Gerhard Richter" zeigt die Galerie vom 22. Januar bis zum 14. Mai eine breit angelegte Schau, die Kunst und Kommerz, Einkauf und Kreativität verbindet. Dabei wird nicht nur der Kunstmarkt unter die Lupe genommen, sondern auch das Einkaufen als Thema der Kunst - von Albrecht Dürer als einem der ersten Kunst-Unternehmer über Spekulationsblasen am Kunstmarkt bis hin zur Supermarktware als Kunstobjekt. Zu sehen sind Arbeiten vom 15. Jahrhundert bis heute, darunter von Joseph Beuys, Otto Dix, Albrecht Dürer, Pablo Picasso, Andy Warhol und Heinrich Zille.



Infos und Programm unter www.ludwiggalerie.de



