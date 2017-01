Presseeinladung: Die Ruhr Games 2017 stellt ersten Headliner und gesamtes Sportprogramm vor

Dortmund (idr). Die Ruhr Games gehen in die zweite Runde: Der erste Headliner und Highlights des Kulturprogramms stehen fest und werden am Mittwoch, 25. Januar, bekannt gegeben. Im Mittelpunkt der Ruhr Games, die vom 15. bis 18. Juni 2017 in Dortmund, Hagen und Hamm stattfinden werden, steht eine einzigartige Mischung aus olympischen Sportarten sowie publikumsstarken Actionsportarten. Das Ganze wird begleitet von einem Kulturprogramm und der Begegnung von Jugendlichen aus ganz Europa – all das bei freiem Eintritt.



Die Ruhr Games sind ein gemeinsames Projekt von NRW-Sportministerium und Regionalverband Ruhr (RVR) in strategischer Partnerschaft mit dem Landessportbund.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Wer musikalischer Headliner sein wird, und auf welche 17 Sportwettkämpfe sich die Besucher freuen können, erfahren Sie am Mittwoch, 25. Januar, um 11 Uhr, bei einem Pressegespräch in der Gaststätte des Stadions Rote Erde, Strobelallee 46, Dortmund.



Ihre Gesprächspartner sind: Jürgen Fischer, RVR-Referatsleiter, Niklas Börger, Projektleiter Ruhr Games, Leonie Schütter, Basketball-Jugendnationalspielerin, und Pierre Grawitter, ehemaliger Mountainbike-Profi.



