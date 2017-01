Berliner Autor Max Annas erhält den Deutschen Krimipreis 2017

Bochum (idr). Der Deutsche Krimipreis 2017 geht an Max Annas. Der Berliner Autor wird für seinen Kriminalroman "Die Mauer" ausgezeichnet. In der Geschichte sucht ein schwarzer Student in der südafrikanischen Provinz Hilfe in einer Gated Community und wird im Handumdrehen zum Gejagten. Die Jury lobte besonders die Fähigkeit von Max Annas, "schlaue Plots in konzentrierte, schlanke, fesselnde Thriller zu packen."



Weitere Preise gehen an die Hamburger Autorin Simone Buchholz mit ihrem Kiez-Thriller "Blaue Nacht" und den Autor Franz Dobler mit "Ein Schlag ins Gesicht". In der Kategorie International überzeugte der US-Amerikaner Donald Ray Pollock mit seinem Roman "Die himmlische Tafel".



Der Deutsche Krimi Preis ist die älteste Auszeichnung seiner Art in Deutschland. Seit 1985 zeichnet eine Jury aus Krimi-Kritikern, Literaturwissenschaftlern und Krimi-Buchhändlern die besten Kriminalromane des Jahres aus. Die Organisation liegt beim Bochumer Krimiarchiv. Der Preis ist undotiert.



Infos unter www.deutscher-krimipreis.de



