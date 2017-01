30.000 Gäste feiern in Essen den Start der Grünen Hauptstadt Europas

Essen (idr). Gelungener Auftakt für Essen als Grüne Hauptstadt Europas 2017. Mehr als 30.000 Menschen besuchten am vergangenen Wochenende das Eröffnungsfest im Grugapark. Dort erwartete sie ein farbenprächtiges Winterleuchten mit zahlreichen kulturellen Stationen.



Rund 300 Aktionen und Programmpunkte stehen in den kommenden Monaten im Rahmen der Grünen Hauptstadt auf dem Programm. Dazu zählen u.a. die Eröffnung einer Badestelle am Baldeneysee, der Tag der Bewegung am 2. Juli, die Europäische Mobilitätswoche, Kongresse und Fachtagungen.



Infos: www.essengreen.capital



Pressekontakt: Projektbüro Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017, Markus Pließnig, Christina Waimann, Telefon: 0201/88-82336, -82331, E-Mail: media@egc2017.essen

Zurück zur Übersicht