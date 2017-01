Pop-Kantoren im Bistum Essen sollen vor allem junge Menschen ansprechen

Essen (idr). Das Bistum Essen will in diesem Jahr zwei Pop-Kantoren einstellen, um die christliche Pop- und Rock-Musik zu fördern. Die beiden Musiker gehen in die Gemeinden und Pfarreien, um Chöre und Bands für moderne Musik zu begeistern. So will das Bistum vor allem jüngere Menschen ansprechen.



Als Pop-Kantor bewerben können sich Menschen, die einen Abschluss in Popularmusik haben. Beide Stellen sind zunächst auf drei Jahre befristet.



Infos: www.bistum-essen.de



Pressekontakt: Bistum Essen, Pressestelle, Telefon: 0201/2204-266, E-Mail: presse@bistum-essen.de

