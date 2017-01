Kindernothilfe schreibt Medienpreis zu Kinderrechten aus

Duisburg (idr). Die Kindernothilfe in Duisburg schreibt zum 19. Mal den Medienpreis "Kinderrechte in der Einen Welt" aus. Bis zum 31. Mai können Journalisten Beiträge zum Thema Kinderrechte und Kinderrechtsverletzungen einreichen. Eine Jury wählt die Gewinner in den Kategorien TV, Hörfunk, Print und Online aus. Außerdem verleiht eine Kinderjury ihren eigenen Preis.



Ausgelobt werden Preisgelder von insgesamt 12.500 Euro. Die Preisverleihung findet im November statt.



Infos: www.kindernothilfe.de/medienpreis_kinderrechte



Pressekontakt: Kindernothilfe, Angelika Böhling, Telefon: 0203/7789-230, E-Mail: Angelika.Boehling@knh.de

Zurück zur Übersicht