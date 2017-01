Grusellabyrinth NRW eröffnet im Frühjahr zwei neue Attraktionen

Bottrop (idr). Das Grusellabyrinth NRW rüstet auf: Im Frühjahr werden in der Erlebniswelt auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Prosper II in Bottrop zwei neue dauerhafte Attraktionen eröffnet. Nervenstarke Besucher ab 16 Jahren können ab dem 10. Februar das erweiterte Horror-Labyrinth "Schacht 13" erkunden. Dafür hat der Betreiber den zunächst als Halloween-Special konzipierten Erlebnisbereich u.a. um eine virtuelle Fahrstuhl-Reise erweitert. Ein eigens entwickeltes Soundsystem soll den Schrecken noch realistischer machen.



Am 3. März eröffnet die Adventure-Rallye "Magic Quest", die auch schon für Kinder ab acht Jahren geeignet ist. Mit einem Koffer voller Utensilien wie Kompass und Fernglas starten Gäste die Abenteuerreise im eigenen Auto.



Zudem wird die Hauptattraktion "Im Bann der Finsternis" umgebaut. Sie schließt nach Pfingsten und wird zu Beginn der Sommerferien wiedereröffnet.



Das Grusellabyrinth feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Nach Bottrop kam die Horror-Welt aber erst 2015, zuvor war es in in Kiel.



Infos unter www.grusellabyrinth.de



Pressekontakt: Grusellabyrinth NRW, PR & Marketing, Katharina Gorski, Telefon: 02041/5670670, E-Mail: katharina.gorski@grusellabyrinth.de

Zurück zur Übersicht