Geheimnisvolle Orte: WDR zeigt Erstausstrahlung einer Dokumentation über den Landschaftspark Duisburg-Nord

Köln/Metropole Ruhr (idr). Der WDR lüftet das Geheimnis Landschaftspark Duisburg-Nord. Am Freitag, 3. Februar, 20.15 Uhr, steht die Erstaustrahlung der Dokumentation über das ehemalige Hüttenwerk auf dem Programm. Der Film ist Teil der Reihe "Geheimnisvolle Orte", deren vierte Staffel der WDR vom 20. Januar bis 17. Februar jeweils freitags um 20.15 Uhr ausstrahlt. Zum Auftakt am 20. Januar war bereits die Wiederholung der Doku über das Dortmunder U zu sehen, am 10. Februar folgt die Wiederholung des Films über die Villa Hügel.



Die jeweils 45-minütigen Dokus stellen Orte vor, an denen Geschichte geschrieben wurde. Zu sehen sind exklusive und wiederentdeckte historische Aufnahmen sowie Zeitzeugen-Interviews. Dazu gibt es auf www.geheimnisvolleorte.wdr.de ein begleitendes Internetangebot mit Geo-Caches.



