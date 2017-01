Presseeinladung: WALDband wird geknüpft - Startschuss für regionales Naturschutzprojekt Stimberghöhe

Oer-Erkenschwick (idr). Das WALDband wächst. Das Projekt, mit dem Freizeit-, Tourismus- und Umweltbildungsangebote im nördlichen Ruhrgebiet und im Münsterland verknüpft werden sollen, war eines der Kernthemen der Regionale 2016. Nun knüpft der Kreis Recklinghausen weiter an das WALDband an: Das Naturschutzgebiet Stimberghöhe soll sich hier einfügen. Am Montag, 30. Januar, fällt in Oer-Erkenschwick der Startschuss für das Naturschutzprojekt.



Mit der Stimberghöhe startet die mit einem Volumen von rund 430.000 Euro bisher größte geförderte Einzelmaßnahme im Kreis Recklinghausen. Sie zeigt nicht, wie sonst üblich, das fertige Ergebnis einer Naturschutzmaßnahme, sondern die Entwicklung hin zu einer bedeutsamen Naturfläche in der ökologischen Balance des Gesamtraumes.



Beteiligt sind neben dem Kreis auch die Projektpartner des WALDbandes, der Regionalverband Ruhr (RVR), der Landesbetrieb Wald und Holz NRW und Naturpark Hohe Mark-Westmünsterland sowie die Haard-Anrainer-Städte, die Bezirksregierung Münster und die REGIONALE Agentur 2016.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Am kommenden Montag, 30. Januar, 14 Uhr, knüpfen die Partner bei einem Pressetermin symbolisch das WALDband und geben damit den Startschuss für das Naturschutzprojekt Stimberghöhe. Vor Ort sind neben dem Recklinghäuser Landrat Cay Süberkrüb unter anderem Regierungsvizepräsidentin Dorothee Feller und Martin Tönnes, stellvertretender Regionaldirektor des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Treffpunkt ist die Stimberghöhe, Ahsener Straße in 45739 Oer-Erkenschwick.



