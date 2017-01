Schüler aus Dinslaken und Duisburg im Rennen um den Evonik Jugendkunstpreis

Duisburg (idr). Zwei Schulklassen aus dem Ruhrgebiet haben Chancen auf den Evonik Jugendkunstpreis "Jugend interpretiert Kunst". Schüler der Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Dinslaken, und des Franz-Haniel-Gymnasiums, Duisburg, fahren am 7. Februar zur Preisverleihung ins MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst in Duisburg. Die Jury wählt an diesem Abend unter insgesamt 20 deutschen Schulklassen die Sieger aus.



Insgesamt waren rund 450 Schüler aus deutschen Schulen eingeladen worden, sich mit den Werken der Duisburger Sammlung des Museums Küppersmühle auseinanderzusetzen und eigene Kunstwerke zu schaffen. Die besten werden prämiert. Alle Werke sind dann vom 8. bis zum 19. Februar in Duisburg in einer gemeinsamen Ausstellung zu sehen.



Der Evonik Jugendkunstpreis NRW ist mit 8.000 Euro der höchstdotierte Preis seiner Art in Deutschland.



Infos unter www.museum-kueppersmuehle.de



Pressekontakt: Stiftung für Kunst und Kultur e.V., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kerstin Weinhold, Telefon: 0203/301948 -10, E-Mail: office@museum-kueppersmuehle.de

