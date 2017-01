"Frag den Lesch" live an der TU Dortmund

Dortmund (idr). Er bringt Wissenschaft ins Fernsehen: Harald Lesch, deutscher Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Hochschullehrer, moderiert seit 2010 seine eigene Wissenschaftsshow "Frag' den Lesch" im Fernsehen. Wie er sein Wissen vor die Kamera bringt, erzählt er am kommenden Montag, 30. Januar, ab 16.15 Uhr, an der TU Dortmund. Die öffentliche Gast-Vorlesung ist Teil der Reihe "Die Wissensmacher" des Instituts für Journalistik an der TU Dortmund.



