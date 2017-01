Kräuterseifen selber machen

Bottrop-Kirchhellen (idr). Die alte Kunst des Seifensiedens erlernen, das können Interessierte bei einem Workshop, zu dem der Regionalverband Ruhr (RVR) am Samstag, 4. Februar, 10 bis 14 Uhr, auf den Heidhof in Bottrop einlädt. Dabei werden die Teilnehmer zusammen mit Werner Gahlen verschiedene Kräuterseifen für jeden Hauttyp und in vielen Duftnoten herstellen. Mitzubringen sind Arbeitskleidung, ein altes Frottee-Handtuch, Schutzbrille, Gummihandschuhe, leere Joghurtbecher und Schreibzeug.



Treffpunkt ist das Waldkompetenzzentrum Der Heidhof, Zum Heidhof 25, in Bottrop-Kirchhellen. Erwachsene zahlen sechs, Kinder vier Euro. Hinzu kommt eine Kostenumlage von maximal 16 Euro. Eine verbindliche Anmeldung unter 02045/7363 oder krautundhonig@gmx.de ist notwendig.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Werner Gahlen, Telefon: 02045/7363, E-Mail: krautundhonig@gmx.de

