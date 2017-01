Siegerentwurf für die LAGA 2020 gekürt

Kamp-Lintfort (idr). Das Berliner Büro BBZL wird das Gelände der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort gestalten. Die Jury hatte das Konzept der Berliner unter 15 Entwürfen zum Sieger im Landschaftsplanerischen Wettbewerb gekürt. Überzeugt hatte der Entwurf vor allem durch die Anbindung an die Altsiedlung und die durchweg barrierefreie Begehbarkeit des Parks für die Bürger. Zudem wurde das Kloster Kamp behutsam in die LAGA 2020 eingebunden. Begeistert war die Jury zudem von der Umsetzung des Green Fab Lab, einem Experimentierfeld für Studenten der Hochschule Rhein-Waal. Hier können sie verschiedene Themen aus Umwelt und Natur erforschen und für sich gestalten. Dieses Gelände wird der Hochschule auch nach der LAGA weiterhin dauerhaft zur Verfügung stehen.



Dem Siegerentwurf sei es hervorragend gelungen, einerseits ein hochattraktives Ausstellungsgelände zu entwickeln und andererseits die planerischen Grundlagen des neuen Stadtquartiers "Friedrich Heinrich" für die Zeit nach der Gartenschau zu schaffen, so die Stadt.



Von September bis kurz vor Weihnachten hatten die Büros im vergangenen Jahr Zeit, ihre Entwürfe zu entwickeln. Dem vorangegangen war eine europaweite Ausschreibung. Jetzt steht die Stadt in Verhandlungen mit dem Gewinnerbüro, um dessen Wettbewerbsentwürfe zu konkretisieren.



Infos: www.kamp-lintfort.de



Pressekontakt: Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH, Josephine Böhm, Telefon: 02842/912-352

Zurück zur Übersicht