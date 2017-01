Zentrum für Internetforschung wird eröffnet

Marl/Bochum (idr). Am nächsten Freitag, 3. Februar, nimmt das neue Zentrum für Internetforschung in Bochum offiziell seine Arbeit auf. Zur feierlichen Eröffnung des Center for Advanced Internet Studies (CAIS) in der Jahrhunderthalle Bochum werden rund 150 Gäste erwartet, darunter NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze.



Fünf NRW-Institute haben sich für die Gründung des Zentrums zusammengschlossen. Am CAIS sollen Forscher aus dem In- und Ausland die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung erforschen. Beteiligt sind die Universitäten Bochum, Düsseldorf, Bonn und Münster sowie das Grimme-Institut in Marl. Das NRW-Wissenschaftsministerium fördert das CAIS mit bis zu fünf Millionen Euro.



Die Eröffnung des CAIS markiert einen Meilenstein bei der Bewerbung um das Deutsche Internet-Institut. Die Gründungsgesellschafter des CAIS hatten sich zusammen mit dem GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften beworben und die Endrunde in der Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erreicht. Im Erfolgsfall wird das CAIS eine tragende Säule des Deutschen Internet-Instituts.



