Grüne Hauptstadt Europas präsentiert sich im Film

Essen (idr). Von seiner grünen Seite zeigt sich Essen im offiziellen Film der Grünen Hauptstadt Europas 2017. Die Filmemacher Johannes Kassenberg und Frank Bürgin haben die einstündige Dokumentation mit zahlreichen Luftaufnahmen, Porträts und Interviews gedreht. Premiere feiert der Streifen am 22. Februar, 19 Uhr, in der Lichtburg Essen. Eine weitere Vorstellung findet am 26. Februar, 15 Uhr, statt.



Der Film nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise von der Heisinger Ruhraue bis zum Karnaper Emscherpark. Ihnen werden aus der Vogelperspektive Ausblicke auf mehr als 40 grüne Orte der Stadt eröffnet. Außerdem lernen sie Menschen kennen, die die Projekte der Grünen Hauptstadt mitprägen.



Infos: www.essengreen.capital



Pressekontakt: Projektbüro Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017, Markus Pließnig, Christina Waimann, Telefon: 0201/88-82336, E-Mail: media@egc2017.essen

