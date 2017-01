Essen Licht-Festival gehört jetzt zur International Light Organization

Essen (idr). Das Essen Light Festival ist in die International Light Organization (ILO) aufgenommen worden. Die ILO ist ein Zusammenschluss von 15 Lichtkunst-Festivals in der ganzen Welt, u.a. in Montreal, Lyon, Gent, Lausanne und Jerusalem. Die ILO fördert die Kooperation und den Austausch zwischen den Festivals.



Im Herbst vergangenen Jahres fand erstmals des Essen Light Festival im Rahmen der Essener Lichtwochen statt. Acht Spielorte in der Innenstadt wurden dabei in Szene gesetzt, zudem gab es musiksynchrone Lichtinszenierungen.



Infos: www.essen-light-festival.de



Pressekontakt: EMG - Essen Marketing GmbH, Ina Will, Telefon: 0201/88-72051, E-Mail: will@emg.essen.de

