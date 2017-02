RVR schneidet Gehölze am Tenderingssee zurück

Hünxe (idr). Der Regionalverband Ruhr (RVR) beginnt in den nächsten Tagen mit dem Rückschnitt der Gehölze, die am Rande des Spazierweges rund um den Tenderingssee in Hünxe wachsen. Die Arbeiten sind eine vorbereitende Maßnahme für die geplante Instandsetzung des Weges, die im Spätsommer starten soll. Bis zum 28. Februar sind die Rückschnittarbeiten abgeschlossen. Sie kosten rund 11.000 Euro.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Rainer Kramps, Telefon: 0201/2069-739, E-Mail: kramps@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht