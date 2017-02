Heribert Germeshausen soll neuer Opern-Intendant in Dortmund werden

Dortmund (idr). Heribert Germeshausen soll ab der Spielzeit 2018/19 neuer Opern-Intendant in Dortmund werden. Er folgt Jens-Daniel Herzog, der von Dortmund als Staatsintendant zum Nürnberger Staatstheater wechselt. Der Rat der Stadt muss in seiner Sitzung am 6. April noch seine Zustimmung geben.



Germeshausen, Jahrgang 1971, ist seit 2011/12 Operndirektor am Theater und Orchester Heidelberg und künstlerischer Leiter des Barockfestivals "Winter in Schwetzingen". Er begann seine Theaterlaufbahn als Musiktheaterdramaturg 2004 am Theater Koblenz und bei den Salzburger Festspielen. Nach einem Intermezzo bei einer internationalen Sängeragentur wechselte er im Januar 2008 als Musiktheaterdramaturg an die Oper Bonn.



